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10.05.17 / 17:36 Новости / Россия и мир / Финансы

Brent вновь торгуется выше $49 за баррель

Рост на 1,4%

brent выше 49Нефть эталонной марки Brent вновь торгуется на Межконтинентальной бирже ICE выше $49 за баррель. В среду по фиксингу на 17:15 по московскому времени баррель Brent стоил $49,42.

Цена Brent выросла на 1,4%. WTI подрастает на 1,4% до отметки $46,6 за баррель.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что нефть остается «в хорошем плюсе». Ранее черное золото успело провалиться до $46,64. Это «дно» от 18 ноября прошлого года. Однако потенциала к бурному росту нет, оценила Бодрова.

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