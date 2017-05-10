Brent вновь торгуется выше $49 за баррель Рост на 1,4%

Нефть эталонной марки Brent вновь торгуется на Межконтинентальной бирже ICE выше $49 за баррель. В среду по фиксингу на 17:15 по московскому времени баррель Brent стоил $49,42.

Цена Brent выросла на 1,4%. WTI подрастает на 1,4% до отметки $46,6 за баррель.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что нефть остается «в хорошем плюсе». Ранее черное золото успело провалиться до $46,64. Это «дно» от 18 ноября прошлого года. Однако потенциала к бурному росту нет, оценила Бодрова.