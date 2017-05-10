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10.05.17 / 15:33 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный выделил частной компании землю под строительство трамвайной линии

В Красногвардейском районе

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Правительство Петербурга выделило землю ООО «Транспортная концессионная компания» землю под строительство трамвайных путей. Такое решение Смольный принял в среду на заседании.

Трамвайные пути должны построить в Красногвардейском районе на проспекте Косыгина. Срок передачи земельного участка – 1 июня.

Предполагается, что строительство путей на 7,8 тыс. кв. м займет 30 месяцев. Ежегодная арендная плата за территорию составит около 112,7 млн рублей.

Напомним, «Транспортная концессионная компания» — консорциум «Группы ЛСР» и УК «Лидер». Она занимается строительством, реконструкцией и эксплуатацией первого частного трамвая в Петербурге.

Концессия рассчитана на 30 лет. После окончания срока проект должен перейти городу.

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