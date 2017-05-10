В рамках празднования дня города в Петербурге пройдет 173 мероприятия Гала-концерт на Дворцовой начнется в девять часов вечера

В рамках празднования дня города в Петербурге 27 мая пройдет 173 мероприятия. Об этом в среду на заседании Смольного сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Планируются спортивные соревнования, театральные премьеры и другие мероприятия. Кульминацией станет гала-концерт на Дворцовой площади, который начнется в девять часов вечера 27 мая. В настоящее время идут переговоры с оперным певцом Дмитрием Хворостовским.

В День славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, на Дворцовой площади выступит хор в сопровождении симфонического оркестра. В нем будут задействованы три тысячи человек. Возрастное ограничение для мероприятий 6+.

Отметим, на 28 мая в Петербурге запланирован большой велопарад. Он стартует в 12 часов на Лиговском проспекте и завершится в Парке 300-летия. Напомним, открытие велосезона в городе планировалось 24 апреля, однако ГИБДД не согласовало эту акцию.