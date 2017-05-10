Все новости

10.05.17 / 11:23 Новости / Петербург и Ленобласть

В рамках празднования дня города в Петербурге пройдет 173 мероприятия

Гала-концерт на Дворцовой начнется в девять часов вечера

В рамках празднования дня города в Петербурге 27 мая пройдет 173 мероприятия. Об этом в среду на заседании Смольного сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Планируются спортивные соревнования, театральные премьеры и другие мероприятия. Кульминацией станет гала-концерт на Дворцовой площади, который начнется в девять часов вечера 27 мая. В настоящее время идут переговоры с оперным певцом Дмитрием Хворостовским.

В День славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, на Дворцовой площади выступит хор в сопровождении симфонического оркестра. В нем будут задействованы три тысячи человек. Возрастное ограничение для мероприятий 6+.

Отметим, на 28 мая в Петербурге запланирован большой велопарад. Он стартует в 12 часов на Лиговском проспекте и завершится в Парке 300-летия. Напомним, открытие велосезона в городе планировалось 24 апреля, однако ГИБДД не согласовало эту акцию.

Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,122 seconds.