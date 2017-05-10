В ЕБРР спрогнозировали рост ВВП РФ в 2017 году на 1,2% И на 1,4% в 2018 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики России в текущем году на 1,2%. Об этом сообщили в организации в среду.

В 2018 году, согласно прогнозу ЕБРР, ВВП России вырастет на 1,4%. Рост в банке связывают с более высокими ценами на нефть, инвестициями в экономику страны, а также восстановлением частного потребления.

При этом в ЕБРР отмечают, что в долгосрочной перспективе рост ВВП России может оставаться на уровне 1-2%. Это связано с отсутствием реформ, санкциями и геополитической напряженности.

Напомним, ранее глава ЦСР и экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году рост экономики России составил 3,6%. В текущем году он прогнозирует рост экономики на 1,7%, а в следующем — 1,8%.