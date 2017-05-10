Евро теряет на Московской бирже больше 1 рубля Доллар – больше 35 копеек

Курс евро снижается на Московской бирже больше 1 рубля. В среду по фиксингу на 17:41 по московскому времени евро теряет 1,14 рубля.

Биржевой евро стоит 62,6 рубля. Доллар – почти 57,6 рубля. Доллар теряет более 35 копеек.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рубль торгуется в среду неоднородно. При этом рубль остается слишком дорогим даже в условиях высоких цен на нефть. «Спрос на американскую валюту на мировом рынке капитала снова расширяется, поскольку инвесторы рассчитывают на повышение процентной ставки ФРС в будущем месяце, и на это вполне можно было бы опереться в покупках пары доллар/рубль», — рассказала Бодрова.