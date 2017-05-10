Застройщика ФСК «Лидер» могут оштрафовать из-за свалки в Шушарах На 100-300 тыс. рублей

Строительную компанию ФСК «Лидер» могут оштрафовать из-за свалки строительных отходов возле школы №93 в Шушарах. Об этом в среду АБН сообщил координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

В отношении ФСК «Лидер» возбуждено дело о административном нарушении, которое предусматривает наказание в размере 100-300 тыс. рублей. Также Стройнадзор постановил, что компания должна вывести строительные отходы до 7 июня.

Отметим, ранее строительный мусор находился на территории другого застройщика – компании «Дальпитерстрой». Компания переместила его на участок ФСК «Лидер» перед проверкой инспекторов ГАТИ.

Представители «Дальпитерстроя» в соцсетях поясняли, что до этого этот мусор на его территорию незаконно переместил ФСК «Лидер». Последний сообщал АБН, что свалку уберут при подготовке участка к возведению дома.