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10.05.17 / 03:44 Новости / Россия и мир

Пассажир угрожал взорвать самолет во время полета из Джидды в Каир

Никто не пострадал

полеты в египетМужчина угрожал взорвать самолет во время перелета из Саудовской Аравии в Каир. Об этом в среду сообщили представители управления аэропорта в столице Египта.

По данным Reuters, командир лайнера проинформировал наземные службы безопасности о подозрительном пассажире во время перелета. Сотрудников безопасности аэропорта Каира привели к состоянию повышенной готовности к моменту приземления самолета. После приземления специалисты схватили 61-летнего мужчину. В настоящее время выясняются причины его поведения. По предварительной информации, полиция не обнаружила ни взрывчатку, ни оружие при злоумышленнике.

Месяц назад в Египте у входа в Георгиевскую церковь в городе Танта прогремел взрыв. В результате теракта погибли 21 человек и около 50 получили ранения. Взрыв устроил террорист-смертник. Ответственность за акцию взяла на себя организация «Исламское государство».

По материалам: reuters.com
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