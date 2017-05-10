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10.05.17 / 15:47 Новости / Россия и мир

«Кассини» передал снимки облаков на Титане

Облаков, состоящих из метана

«Кассини» передал снимкиАппарат «Кассини» передал на Землю снимки облаков на Титане. Фотографии опубликованы на сайте NASA.

«Кассини» сделал снимок, находясь на высоте 508 тыс. км над поверхностью спутника Сатурна. Облака, заснятые космическим аппаратом, созданы из метана.

Ранее NASA обнародовало видео полета «Кассини» через атмосферу Сатурна. Корабль пролетел между Сатурном и его кольцами, снятое аппаратом видео длится час. «Кассини» уже передавал на Землю фотоснимки Сатурна. Тогда на изображениях удалось запечатлеть А- и В-кольца планеты.

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