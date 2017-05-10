Ассанж пошутил о возможном найме в WikiLeaks экс-главы ФБР Коми Он знает о многих скелетах в шкафу, считает основатель WikiLeaks

Джулиан Ассанж пошутил о возможности найма уволенного президентом Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Коми в WikiLeaks. Ассанж написал сообщению об этом в своем twitter-аккаунте в среду.

Как пишет интернет-журналист, организация WikiLeaks была бы «рада рассмотреть вопрос о найме Коми для помощи в управлении офисом в Вашингтоне». По мнению Ассанжа, бывший глава ведомства «знает о многих скелетах в шкафу».

Ранее президент США Дональд Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. Трамп отметил, что экс-руководитель бюро не управлял ведомством эффективно. По предварительным данным, свое решение президент США принял после рекомендации генерального прокурора Джеффа Сешнса. Коми возглавлял службу с 2013 года.