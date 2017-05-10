Трамп уволил директора ФБР Из-за неспособности руководить эффективно

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Об этом в Белом доме сообщили накануне.

В своем заявлении Трамп обвинил Коми в неспособности руководить бюро эффективно. По мнению президента, назначение нового руководителя способствует восстановлению доверия к службе.

Джеймс Коми был активным участников расследования потенциальных связей между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. Ранее Коми назвал Россию самой крупной угрозой для национальной безопасности США.

Коми стал директором ФБР в 2013 году. До своей службы на этом посту экс-руководитель работал в качестве исследователя в Колумбийском Университете права и занимал должность заместителя генерального прокурора США.