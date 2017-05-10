Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Об этом в Белом доме сообщили накануне.
В своем заявлении Трамп обвинил Коми в неспособности руководить бюро эффективно. По мнению президента, назначение нового руководителя способствует восстановлению доверия к службе.
Джеймс Коми был активным участников расследования потенциальных связей между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. Ранее Коми назвал Россию самой крупной угрозой для национальной безопасности США.
Коми стал директором ФБР в 2013 году. До своей службы на этом посту экс-руководитель работал в качестве исследователя в Колумбийском Университете права и занимал должность заместителя генерального прокурора США.
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