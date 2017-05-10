Лепс попал в базу «Миротворца» За посещение Крыма

Российский певец Григорий Лепс попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информацию об этом опубликовали на сайте в среду.

Причиной попадания певца в «черный список» стала «поддержка российского оккупационного режима в Крыму». Отметим, Григорий Лепс выступал два года назад на мероприятии «Мы вместе!» на полуострове.

В 2015 году Министерство культуры Украины опубликовало список лиц, которые создают угрозы национальной безопасности государства. В базу сайта попали российские исполнители Стас Пьеха, Дима Билан, Бьянка, Юлия Самойлова и другие. Как и в случае Лепса, причиной внесения в «черный список» стало посещение Крыма. Этим лицам запрещено пересекать границу Украины, а местным телеканалам – транслировать их клипы и концертные записи.