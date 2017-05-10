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10.05.17 / 11:01 Новости / Россия и мир

Литва намерена построить заграждение на границе с Россией

Протяженностью в 45 км

Литва построитЛитва намерена построить на границе с Россией заграждение, протяженность которого составят 45 км. Об этом сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы в среду.

Высота забора составит два метра. Заграждение также будет оснащено дополнительными средствами электронного контроля. Забор построят около Виштынецкого озера, по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана. Средства на строительство выделят из государственного бюджета Литвы.

Литва граничит только с Калининградской областью. Длина границы с Россией составляет 294,4 км. Из них 22,2 км — по Балтийскому морю, а 18,5 км — по Куршскому заливу.

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