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10.05.17 / 14:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Пилоты Петербурга и Ленобласти назвали издевательством запрет на полеты во время Кубка Конфедераций

Желающие все равно смогут летать над Петербургом и другими городами, считают они

малая авиация спбПилоты и владельцы воздушных судов Петербурга и Ленинградской области назвали издевательством запрет на полеты во время проведения в городе Кубка Конфедераций. Об этом представители межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов рассказали АБН в среду.

«Хотелось бы спросить у властей, чего вы добиваетесь? Абсолютно нормальные, адекватные, законопослушные люди, заработавшие себе на самолеты, на аэродромы, а вы над ними издеваетесь! У меня нет нормального объяснения, я не понимаю, причем тут футбол, а причем мы. Кому надо, тот все равно будет летать. Власти в очередной раз расписываются в своей некомпетентности и неграмотности, и никаких мер принять они не смогут. В Петербурге очень короткое лето, и украсть у нас больше месяца – по меньшей мере, глупость, если не преступление», — рассказал представитель ленинградского отделения организации Олег Стрюковатый. При этом, как рассказал глава петербургского отделения Олег Федоров, владельцы судов еще не знают, как будут протестовать против решения властей и пойдут ли пилоты на изменение маршрутов во время футбольного турнира.

Напомним, ранее в министерстве транспорта России сообщили о введении зон, закрытых для полета вертолетов и самолетов малой авиации на время проведения Кубка Конфедераций. Ограничения установят в Москве, Сочи, Казани и Петербурге. Запрет на полеты продлится с 1 июня по 4 июля. Радиус действий ограничения полетов вокруг Петербурга и Москвы составит 110 км.

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