В результате нападения на полицейских в Мексике погибли четыре человека В том числе один сотрудник полиции

Не менее четырех человек погибли в результате нападения на полицейских на севере Мексики. Об этом накануне сообщили в департаменте полиции штата Тамаулипас.

По информации Associated Press, группа неизвестных обстреляла полицейский патруль в городе Рейноса. Один из четырех погибших — сотрудник полиции. По данным агентства, еще двое полицейских получили ранения.

Ранее в Рейносе произошло столкновение между двумя преступными группировками. В результате перестрелки погибли 12 человек.

Рейноса в штате Тамаулипас — один из самых преступных городов Мексики. Тамаулипас является местом противостояния двух мексиканских картелей «Лос-Сетас» и «Залив». Кланы борются за контроль над наркотрафиком в США.