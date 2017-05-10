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10.05.17 / 02:22 Новости / Общество / Россия и мир

В результате нападения на полицейских в Мексике погибли четыре человека

В том числе один сотрудник полиции

сша мексикаНе менее четырех человек погибли в результате нападения на полицейских на севере Мексики. Об этом накануне сообщили в департаменте полиции штата Тамаулипас.

По информации Associated Press, группа неизвестных обстреляла полицейский патруль в городе Рейноса. Один из четырех погибших — сотрудник полиции. По данным агентства, еще двое полицейских получили ранения.

Ранее в Рейносе произошло столкновение между двумя преступными группировками. В результате перестрелки погибли 12 человек.

Рейноса в штате Тамаулипас — один из самых преступных городов Мексики. Тамаулипас является местом противостояния двух мексиканских картелей «Лос-Сетас» и «Залив». Кланы борются за контроль над наркотрафиком в США.

По материалам: ap.org
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