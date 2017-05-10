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10.05.17 / 17:05 Новости / Россия и мир

Международные резервы России в апреле выросли на $3,1 млрд

До $400,9 млрд

деньги валюта монеты доллар евро курсМеждународные резервы России в апреле текущего года выросли на 3,1 млрд. Об этом сообщили в Центробанке в среду.

Рост составил 0,8%. Международные резервы России выросли до $400,998 млрд, против $397,907 млрд месяцем ранее.

Международные резервы — высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Центробанка и правительства. Международные резервы состоят из иностранной валюты, монетарного золота, резервной позиции в МВФ и специальных прав заимствования.

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