Международные резервы России в апреле выросли на $3,1 млрд

Международные резервы России в апреле текущего года выросли на 3,1 млрд. Об этом сообщили в Центробанке в среду.
Рост составил 0,8%. Международные резервы России выросли до $400,998 млрд, против $397,907 млрд месяцем ранее.
Международные резервы — высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Центробанка и правительства. Международные резервы состоят из иностранной валюты, монетарного золота, резервной позиции в МВФ и специальных прав заимствования.
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