В Москве прошел очередной снегопад А 9 мая было самым холодным с конца XIX века

В Москве прошел очередной майский снегопад. Об этом москвичи рассказали в среду.

Отметим, в среду в столице начали включать отопление в связи с холодами. Накануне, 9 мая, температура в Москве стала самой низкой с конца XIX века. В течение дня в городе шли снегопады, воздух прогревался всего до +3,6-4,6 градусов по Цельсию.

В Петербурге также установилась холодная погода. В городе продлили отопительный сезон. Периодическое протапливание начнется только 15 мая. Отключать отопление начнут после 20-х чисел мая. Напомним, в прошлом году отопление в городе начали отключать до 10 мая, периодическое протапливание началось 2-3 мая.