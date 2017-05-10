Мун Чжэ Ин стал новым президентом Южной Кореи Кандидат набрал 41,1% голосов

Новым президентом Южной Кореи официально стал демократ Мун Чжэ Ин. Это информацию в среду сообщил ЦИК республики.

По итогам голосования новый президент набрал 41,1% голосов от общего числа избирателей. Более 13 млн человек отдали свой голос за лидера демократической партии «Тобуро». На втором месте с 20,03% голосов находится консерватор Хон Чжун Пхе. Явка на выборы составила 77%.

Напомним, выборы президента республики стали досрочными. Предыдущую главу государства Пак Кын Хе подвергли импичменту в марте нынешнего года. Экс-президента обвиняют во взяточничестве, коррупции и вымогательстве.