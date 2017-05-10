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10.05.17 / 02:55 Новости / Политика / Россия и мир

Мун Чжэ Ин стал новым президентом Южной Кореи

Кандидат набрал 41,1% голосов

южная кореяНовым президентом Южной Кореи официально стал демократ Мун Чжэ Ин. Это информацию в среду сообщил ЦИК республики.

По итогам голосования новый президент набрал 41,1% голосов от общего числа избирателей. Более 13 млн человек отдали свой голос за лидера демократической партии «Тобуро». На втором месте с 20,03% голосов находится консерватор Хон Чжун Пхе. Явка на выборы составила 77%.

Напомним, выборы президента республики стали досрочными. Предыдущую главу государства Пак Кын Хе подвергли импичменту в марте нынешнего года. Экс-президента обвиняют во взяточничестве, коррупции и вымогательстве.

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