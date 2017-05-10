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10.05.17 / 12:17 Новости / Россия и мир

Яков Смолий стал временно исполняющим обязанности главы Нацбанка Украины

Верховная Рада пока не приняла отставку Валерии Гонтаревой

Фото joinfo.ua

Фото joinfo.ua

Временно исполняющим обязанности главы Национального банка Украины стал Яков Смолий. Об этом сообщили в среду в регуляторе.

Смолий сменил на посту главы Нацбанка Валерию Гонтареву. Он вступит в должность 11 мая.

Гонтарева 10 апреля прошлого года рассказала о том, что направила президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Верховная Рада пока не приняла решения об ее отставке. Согласно украинскому законодательству, представление о снятии или назначении руководителя Нацбанка в Верховную Раду вносит президент страны.

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