Яков Смолий стал временно исполняющим обязанности главы Нацбанка Украины Верховная Рада пока не приняла отставку Валерии Гонтаревой

Временно исполняющим обязанности главы Национального банка Украины стал Яков Смолий. Об этом сообщили в среду в регуляторе.

Смолий сменил на посту главы Нацбанка Валерию Гонтареву. Он вступит в должность 11 мая.

Гонтарева 10 апреля прошлого года рассказала о том, что направила президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Верховная Рада пока не приняла решения об ее отставке. Согласно украинскому законодательству, представление о снятии или назначении руководителя Нацбанка в Верховную Раду вносит президент страны.