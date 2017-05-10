Все новости

10.05.17 / 14:29 Новости / Россия и мир

Ставший свидетелем убийства Немцова водитель уборочной машины дал показания в суде

Он не видел никого

Фото АБН

Фото АБН

Водитель уборочной машины Сергей Будников, который стал свидетелем убийства политика Бориса Немцова, дал показания. Это произошло в среду на допросе в Московском военном окружном суде.

По его словам, уборочная машины была «достаточно шумная».  Он добавил, что тело политика обнаружил случайно. «Видел двоих людей, которые шли по мосту — мужчину и женщину. Никаких людей, которые шли за ними, я не видел» — сказал Сергей Будников.

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецкому мосту в Москве 27 февраля 2015 года. В убийстве политика обвиняются Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Обвиняемые свою вину не признают. Ранее Европейский суд по правам человека обязал выплатить Губашевым 13 тыс. евро.

По материалам: interfax.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,116 seconds.