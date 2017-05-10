Ставший свидетелем убийства Немцова водитель уборочной машины дал показания в суде Он не видел никого

Водитель уборочной машины Сергей Будников, который стал свидетелем убийства политика Бориса Немцова, дал показания. Это произошло в среду на допросе в Московском военном окружном суде.

По его словам, уборочная машины была «достаточно шумная». Он добавил, что тело политика обнаружил случайно. «Видел двоих людей, которые шли по мосту — мужчину и женщину. Никаких людей, которые шли за ними, я не видел» — сказал Сергей Будников.

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецкому мосту в Москве 27 февраля 2015 года. В убийстве политика обвиняются Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Обвиняемые свою вину не признают. Ранее Европейский суд по правам человека обязал выплатить Губашевым 13 тыс. евро.