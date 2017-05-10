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10.05.17 / 06:32 Новости / Общество / Россия и мир

Пастора-экзорциста из Никарагуа осудили на 36 лет тюрьмы

За убийство при попытке изгнать дьявола

огонь пожарВ Никарагуа приговорили к тюремному заключению сроком на 36 лет пастора-экзорциста Хуана Ромеро. Об этом накануне сообщил источник знакомый с ситуацией.

По информации РИА Новости, вместе с Ромеро за попытку изгнать дьявола из 25-летней жительницы поселка Кортесаль суд осудил еще трех человек. Всех троих приговорили к 30 годам лишения свободы.

В феврале текущего года группа людей похитила и сожгла молодую девушку. Когда ее обнаружили, несмотря на ожоги 80% тела, девушка была еще жива. Тем не менее спасти жизнь молодой женщине врачам не удалось. Среди участников преступления была одна женщина.

По материалам: ria.ru
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