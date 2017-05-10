Пастора-экзорциста из Никарагуа осудили на 36 лет тюрьмы

В Никарагуа приговорили к тюремному заключению сроком на 36 лет пастора-экзорциста Хуана Ромеро. Об этом накануне сообщил источник знакомый с ситуацией.
По информации РИА Новости, вместе с Ромеро за попытку изгнать дьявола из 25-летней жительницы поселка Кортесаль суд осудил еще трех человек. Всех троих приговорили к 30 годам лишения свободы.
В феврале текущего года группа людей похитила и сожгла молодую девушку. Когда ее обнаружили, несмотря на ожоги 80% тела, девушка была еще жива. Тем не менее спасти жизнь молодой женщине врачам не удалось. Среди участников преступления была одна женщина.
112 SQL queries done. Page generation took 0,123 seconds.
Новости партнеров: