В Москве при обыске нашли 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя Ищут каналы поставки алкоголя

На севере Москве при обыске на складе нашли 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Об этом в среду рассказали в столичной полиции.

Склад находится на улице Кирпичные Выемки. Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, у которого ранее в машине нашли 3 тыс. бутылок контрафакта. Теперь полиция устанавливает контакты поставок алкоголя.

Напомним, также в среду в подмосковном Одинцово работники полиции нашли 6 тыс. бутылок поддельного алкоголя. Ангар находился на улице Железнодорожная. Поставку нашли во время проведения профилактических мероприятий. В настоящий момент алкоголь передали на хранение уполномоченной организации.