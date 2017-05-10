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10.05.17 / 16:11 Новости / Россия и мир

В Москве при обыске нашли 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Ищут каналы поставки алкоголя

Обыск алкогольНа севере Москве при обыске на складе нашли 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Об этом в среду рассказали в столичной полиции.

Склад находится на улице Кирпичные Выемки. Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, у которого ранее в машине нашли 3 тыс. бутылок контрафакта. Теперь полиция устанавливает контакты поставок алкоголя.

Напомним, также в среду в подмосковном Одинцово работники полиции нашли 6 тыс. бутылок поддельного алкоголя. Ангар находился на улице Железнодорожная. Поставку нашли во время проведения профилактических мероприятий. В настоящий момент алкоголь передали на хранение уполномоченной организации.

По материалам: tass.ru
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