Две трети россиян заявили о необходимости сократить повседневные расходы Более половины россиян считают, что в настоящее время лучше не делать крупные покупки

О необходимости сократить повседневные расходы говорят 66% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду.

О том, что в настоящее время лучше потратить деньги или вложить во что-то, сказали 21% опрошенных. В целом, 58% респондентов считают, что сейчас не стоит делать крупных покупок; 24% придерживаются противоположенного мнения.

В опросе приняли участие 1,8 тыс. человек из 130 населенных пунктов. Метод опроса — телефонное интервью. Возраст респондентов — от 18 лет.