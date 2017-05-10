Две трети россиян заявили о необходимости сократить повседневные расходы

О необходимости сократить повседневные расходы говорят 66% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду.
О том, что в настоящее время лучше потратить деньги или вложить во что-то, сказали 21% опрошенных. В целом, 58% респондентов считают, что сейчас не стоит делать крупных покупок; 24% придерживаются противоположенного мнения.
В опросе приняли участие 1,8 тыс. человек из 130 населенных пунктов. Метод опроса — телефонное интервью. Возраст респондентов — от 18 лет.
112 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.
Новости партнеров: