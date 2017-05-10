«Почта России» отчиталась о внедрении 1,5 тыс. электронных очередей в отделениях В Москве и Московской области – 352 очереди

«Почта России» отчиталась о внедрении 1,5 тыс. систем электронной очереди в отделениях по всей стране. Об этом в организации рассказали в среду.

Из них 352 электронных очереди появились в Московском регионе. В текущем году планируется оснастить аналогичным оборудованием еще 1,5 тыс. почтовых отделений.

Напомним, новая система сокращает время обслуживания посетителей и предоставляет возможность контролировать работу каждого оператора и отделения в целом. В ряде почтовых отделений, где были внедрены электронные очереди, среднее время обслуживания посетителя не превышает 3,5 минуты, а среднее время ожидания составляет 9-11 минут.

Массовое внедрение системы электронных очередей в отделениях «Почты России» стартовало в декабре прошлого года. «Почта России» приобрела в лизинг 1,5 тыс. аппаратно-программных комплексов. Всего потребность сети «Почты России» в системах электронной очереди составляет около 5 тыс. аппаратно-программных комплексов.