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10.05.17 / 10:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Полтавченко представил правительству Петербурга нового вице-губернатора

Он будет курировать администрации районов, а также работу комитета по молодежной политике

Константин Серов, фото пресс-службы ЗакСаГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко представил правительству нового вице-губернатора города Константина Серова. Это произошло на заседании в среду.

Полтавченко выразил уверенность, что новый вице-губернатор будет работать на благо Петербурга и его жителей. Серов будет курировать администрации районов, а также работу комитета по молодежной политике.

Отметим, ранее Константин Серов возглавлял администрацию Невского района. Назначить его вице-губернатором предложил Георгий Полтавченко.

Голосование по кандидатуре Серова в Законодательном Собрании прошло в прошлую среду. За его назначение высказались 32 депутата. Еще 13 парламентариев были против, четверо воздержались.

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