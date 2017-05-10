Полтавченко представил правительству Петербурга нового вице-губернатора Он будет курировать администрации районов, а также работу комитета по молодежной политике

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко представил правительству нового вице-губернатора города Константина Серова. Это произошло на заседании в среду.

Полтавченко выразил уверенность, что новый вице-губернатор будет работать на благо Петербурга и его жителей. Серов будет курировать администрации районов, а также работу комитета по молодежной политике.

Отметим, ранее Константин Серов возглавлял администрацию Невского района. Назначить его вице-губернатором предложил Георгий Полтавченко.

Голосование по кандидатуре Серова в Законодательном Собрании прошло в прошлую среду. За его назначение высказались 32 депутата. Еще 13 парламентариев были против, четверо воздержались.