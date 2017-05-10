Полтавченко раскритиковал благоустройство улиц Петербурга В частности, улицы Красного Курсанта

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал благоустройство городских улиц. Соответствующее заявление он сделал в среду на заседании Смольного.

Полтавченко отметил неудовлетворительное состояние улицы Красного Курсанта в Петроградском районе и заявил, что «такого просто не должно быть». Он заявил, что чиновники должны «внимательно рассмотреть» благоустройство и других улиц.

«Удивлен состоянием улицы. Грязь. Пакеты летают. Мне это напомнило 90-е годы, когда все было запущено», — сказал губернатор.

Отметим, в марте Полтавченко выступил с критикой в отношении небольших магазинов в Петербурге. Тогда он рассказал, что зашел в одну из торговых точек в Петроградском районе. Губернатор заявил, что она напомнила ему сельпо.