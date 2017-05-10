Правительство Франции ушло в отставку Согласно традициям республики

Президент Франции Франсуа Оланд принял отставку премьер-министра Бернара Казнева и его кабинета министров. Об этом в Елисейском дворце сообщили в среду.

Правительство ушло в отставку добровольно в связи с «традициями республики», а также «официальным подтверждением итогов президентских выборов», подчеркнул Казнев в своем обращении к Оланду.

В воскресенье в республике прошел второй тур президентских выборов. По окончательной информации МВД, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон победил с результатом 66,1% голосов. Передача президентских полномочий пройдет 14 мая. Премьера и членов нового кабмина Макрон назначат на следующей неделе.