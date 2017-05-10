Чистая прибыль АИЖК в I квартале выросла почти на 20% год к году До 3,5 млрд рублей

Чистая прибыль Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) по МСФО в I квартале 2017 года выросла почти на 20% год к году. Об этом в агентстве сообщили в среду.

Рост составил 0,6 млрд рублей. Размер чистой прибыли достиг 3,6 млрд рублей. Показатель рентабельности собственных средств составил 9,6% по сравнению с 8,5% в I квартале прошлого года. Операционные расходы АИЖК по сравнению со средним значением за 2016 год снизились на 4,1%.

Напомним, в 2016 году чистая прибыль организации выросла в 1,6 раза год к году. Чистая прибыль компании по МСФО составила 13,7 млрд рублей. Рентабельность составила почти 10%. В 2015 году показатель чистой прибыли составил 8,6 млрд рублей.