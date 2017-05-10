Все новости

10.05.17 / 12:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль АИЖК в I квартале выросла почти на 20% год к году

До 3,5 млрд рублей

стройка строительство недвижимостьЧистая прибыль Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) по МСФО в I квартале 2017 года выросла почти на 20% год к году. Об этом в агентстве сообщили в среду.

Рост составил 0,6 млрд рублей. Размер чистой прибыли достиг 3,6 млрд рублей. Показатель рентабельности собственных средств составил 9,6% по сравнению с 8,5% в I квартале прошлого года. Операционные расходы АИЖК по сравнению со средним значением за 2016 год снизились на 4,1%.

Напомним, в 2016 году чистая прибыль организации выросла в 1,6 раза год к году. Чистая прибыль компании по МСФО составила 13,7 млрд рублей. Рентабельность составила почти 10%. В 2015 году показатель чистой прибыли составил 8,6 млрд рублей.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,118 seconds.