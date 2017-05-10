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10.05.17 / 06:02 Новости / Россия и мир / Экономика

В Приморье возбудили уголовное дело по факту браконьерского промысла

Подозреваемому грозит крупный штраф

РыбаВ Приморском крае возбудили уголовное дело по факту браконьерского промысла 103 т камбалы. Об этом в среду сообщили в прокуратуре региона.

По данным службы, капитан промыслового судна из Находки с января по февраль 2017 года вылавливал рыбу во время действия запрета на добычу. Органы следственного комитета возбудили уголовное дело по статье ч.3 ст. 256 УК РФ. По оценкам специалистов, общий ущерб биоресурсам РФ от действий рыбака составил 16 млн рублей. Эту сумму прокуратура потребует взыскать с капитана судна.

Это не первый  случай нанесения урона окружающей среде в Приморье за последнее время. На прошлой неделе Кировский районный суд осудил местного жителя за незаконную вырубку леса. Мужчину признали виновным за вырубку 9 сырорастущих деревьев породы дуб. По вердикту суда гражданин должен выплатить порядка 160 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба.

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