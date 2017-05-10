Путин поручил снизить акциз на медовуху Поручения президента исполнят до 1 июля текущего года.

Президент России Владимир Путин поручил снизить акциз на медовуху. Об этом сообщили в Кремле в среду.

Медовуха будет отнесена в разряд сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что поручения президента исполнят до 1 июля текущего года.

Напомним, ранее Минфин предложил снизить акцизы на сидр, медовуху и пуаре. Для этого ведомство предлагало отнести эти напитки к продукции с защищенным географическим указанием. Сидр приравняли к сельскохозяйственной продукции.