Президент России Владимир Путин поручил снизить акциз на медовуху. Об этом сообщили в Кремле в среду.
Медовуха будет отнесена в разряд сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что поручения президента исполнят до 1 июля текущего года.
Напомним, ранее Минфин предложил снизить акцизы на сидр, медовуху и пуаре. Для этого ведомство предлагало отнести эти напитки к продукции с защищенным географическим указанием. Сидр приравняли к сельскохозяйственной продукции.
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