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10.05.17 / 13:33 Новости / Россия и мир

Путин поручил снизить акциз на медовуху

Поручения президента исполнят до 1 июля текущего года.

путин радуга 5Президент России Владимир Путин поручил снизить акциз на медовуху. Об этом сообщили в Кремле в среду.

Медовуха будет отнесена в разряд сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что поручения президента исполнят до 1 июля текущего года.

Напомним, ранее Минфин предложил снизить акцизы на сидр, медовуху и пуаре. Для этого ведомство предлагало отнести эти напитки к продукции с защищенным географическим указанием. Сидр приравняли к сельскохозяйственной продукции.

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