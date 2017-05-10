Путин утвердил Стратегию развития информационного общества в России на 2017-2030 годы Правительство должно будет утвердить план ее реализации до 1 октября

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы. Документы в среду опубликовали на портале правовой информации.

В документе говорится о необходимости замены иностранного оборудования и программного обеспечения российскими аналогами. Кроме того, согласно Стратегии, Россия должна обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры страны, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.

Правительство должно будет утвердить перечень показателей реализации Стратегии до 1 октября. Также кабмину предстоит утвердить план ее реализации.