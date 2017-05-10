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10.05.17 / 09:54 Новости / Россия и мир

Путин утвердил Стратегию развития информационного общества в России на 2017-2030 годы

Правительство должно будет утвердить план ее реализации до 1 октября

путин радуга 7Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы. Документы в среду опубликовали на портале правовой информации.

В документе говорится о необходимости замены иностранного оборудования и программного обеспечения российскими аналогами. Кроме того, согласно Стратегии, Россия должна обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры страны, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.

Правительство должно будет утвердить перечень показателей реализации Стратегии до 1 октября. Также кабмину предстоит утвердить план ее реализации.

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