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10.05.17 / 19:25 Новости / Политика / Россия и мир / Спорт

Команда Путина выиграла в матче Ночной хоккейной лиги со счетом 17:6

Путин забил семь шайб

Путин хоккейКоманда, в которой под 11 номером выступал президент России Владимир Путин, выиграла в матче Ночной хоккейной лиги со счетом 17:6. Матч состоялся в среду.

Путин забил в течение матча семь шайб за команду «Легенды хоккея». Вместе с ним в составе команды были руководитель министерства обороны Сергей Шойгу, а также хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фетисов. Их противниками была «Сборная Ночной хоккейной лиги».

Напомним, Ночная хоккейная лига появилась в России в 2011 году. Это любительская лига. Ее также сокращают как «НХЛ». В нынешнем турнире приняли участие 155 команд из 73 субъектов России. Финальный матч прошел в Сочи на олимпийском стадионе «Шайба».

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