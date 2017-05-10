Правительство увеличило расходы на ЧМ-2018 на 4,7 млрд рублей До 643,55 млрд рублей

Правительство РФ увеличило расходы на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года на 4,7 млрд рублей. Правительство опубликовало соответствующий документ в среду.

Расходы на проведение турнира выросли до 643,6 млрд рублей. Из федерального бюджета на подготовку уйдет 355,2 млрд рублей. Из региональных бюджетов – 92,2 млрд рублей. Также на чемпионат потратятся юридические лица: от инвесторов на проведение получат 196,2 млрд рублей.

Напомним, ранее расходы на ЧМ составляли 638,9 млрд рублей. Также Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности на чемпионате.

Турнир пройдет летом 2018 года. Его примут 11 городов России.