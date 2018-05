Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых менеджеров мира Список возглавил Марк Лор

Bloomberg составил рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира 2016 года. Соответствующую информацию агентство опубликовало в среду.

Список возглавил исполнительный директор Walmart eCommerce U.S. Марк Лор. По оценкам агентства, заработок Лора за предыдущий год составил $236 млн, из которых $235 млн он получил при продаже Jet.com ритейлеру Walmart. После продажи стартапа Лор получил руководящий пост в секции электронной коммерции WalmArt.

Второе место занял генеральный директор Apple Тим Кук. В прошлом году Кук заработал $150 млн. Большую часть суммы гендиректор заработал на акциях корпорации.

На третьем месте рейтинга расположился председатель совета директоров Evercore Partners Inc. Джон Вайнберг. Его заработок составил порядка $124 млн. Пятерку замыкают генеральный директор Alphabet Inc. Сундар Пичаи ($106,5) и генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск ($99,7 млн).

