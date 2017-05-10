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10.05.17 / 23:05 Новости / Россия и мир / Финансы

Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых менеджеров мира

Список возглавил Марк Лор

BloombergBloomberg составил рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира 2016 года. Соответствующую информацию агентство опубликовало в среду.

Список возглавил исполнительный директор Walmart eCommerce U.S. Марк Лор. По оценкам агентства, заработок Лора за предыдущий год составил $236 млн, из которых $235 млн он получил при продаже Jet.com ритейлеру Walmart. После продажи стартапа Лор получил руководящий пост в секции электронной коммерции WalmArt.

Второе место занял генеральный директор Apple Тим Кук. В прошлом году Кук заработал $150 млн. Большую часть суммы гендиректор заработал на акциях корпорации.

На третьем месте рейтинга расположился председатель совета директоров Evercore Partners Inc. Джон Вайнберг. Его заработок составил порядка $124 млн. Пятерку замыкают генеральный директор Alphabet Inc. Сундар Пичаи ($106,5) и генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск ($99,7 млн).

Неделей ранее аналитики Bloomberg заявили, что рост исландской кроны в последние месяцы объясняется увеличением в Исландии туристов – фанатов сериала «Игра Престолов». По данным агентства, с конца марта национальная валюта страны выросла на 4% по отношению к евро и на 6,4% по отношению к доллару.

Bloomberg является ведущим поставщиком информации для профессиональных участников финансовых рынков. Компания функционирует с 1981 года.

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