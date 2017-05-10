В I квартале клиенты СЗ банка Сбербанка вложили в обезличенные металлические счета более 30 млн рублей Всего у банка почти 70 таких счетов

В I квартале 2017 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка вложили в обезличенные металлические счета более 30 млн рублей. Об этом в банке рассказали в среду.

Клиенты банка вложились в 8 кг золота, более 500 граммов палладия, более 1 кг платины и 251 кг серебра. Всего в настоящий момент в банке открыто почти 70 таких счетов на сумму свыше 8,2 млрд рублей.

Отметим, СЗ банк в 2016 году выделил малому бизнесу и ИП более 420 млн рублей. Эти деньги можно было потратить на покупку техники в лизинг. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей. На 2017 год у банка в планах нарастить портфель лизинга до 1 млрд рублей.