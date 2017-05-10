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10.05.17 / 10:53 Новости / Россия и мир

Сбербанк получил 207,1 млрд рублей чистой прибыли за четыре месяца

Чистая прибыль Сбербанка в апреле составила 52,1 млрд рублей

sber willad.ru сбербанкЧистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь-апрель текущего года составила 207,1 млрд рублей. Об этом сообщили в кредитной организации в среду.

В апреле банк получил 52,1 млрд рублей прибыли. Это на 24,3% больше, чем в прошлом году. По итогам четырех месяцев 2017 года чистый процентный доход Сбербанка вырос на 5% год к году до 376,9 млрд рублей. Чистый комиссионный доход составил 104,9 млрд рублей, что на 10,5% больше, прошлогоднего результата.

Напомним, в первый день продаж облигаций федерального займа для населения Сбербанк получил заявок на 912 млн рублей. Всего их подали порядка 1 тыс. клиентов. Средний объем заявки составил 0,9 млн рублей.

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