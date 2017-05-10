Все новости

10.05.17 / 17:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

В СКА перешел обладатель Кубка Стэнли швед Давид Рундблад

Подписали однолетний контракт

СКАВ хоккейный клуб СКА перешел обладатель Кубка Стэнли, шведский игрок Давид Рундблад. Об этом в клубе рассказали в среду.

Как пишет «Санкт-Петербург.ру», контракт рассчитан на один год. Рундблад выступает на позиции защитника.

Последние полтора сезона Рундблад провел в Швейцарии. Там он отыграл в 60 матчах и получил 42 очка. В 2010-2016 годах Рундблад выступал в Национальной хоккейной лиге. Он играл за «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис» и «Оттава Сенаторз». В 113 матчах НХЛ он набрал 25 очков. Отметим, Рундбладу 26 лет.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,128 seconds.