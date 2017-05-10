В СКА перешел обладатель Кубка Стэнли швед Давид Рундблад Подписали однолетний контракт

В хоккейный клуб СКА перешел обладатель Кубка Стэнли, шведский игрок Давид Рундблад. Об этом в клубе рассказали в среду.

Как пишет «Санкт-Петербург.ру», контракт рассчитан на один год. Рундблад выступает на позиции защитника.

Последние полтора сезона Рундблад провел в Швейцарии. Там он отыграл в 60 матчах и получил 42 очка. В 2010-2016 годах Рундблад выступал в Национальной хоккейной лиге. Он играл за «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис» и «Оттава Сенаторз». В 113 матчах НХЛ он набрал 25 очков. Отметим, Рундбладу 26 лет.