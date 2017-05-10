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10.05.17 / 17:56 Новости / Петербург и Ленобласть

Бывшего главу «Ленэнерго» приговорили к четырем годам колонии

И запретили ему занимать руководящие должности в течение трех лет после отбытия срока

ленэнергоМосковский районный суд Петербурга приговорил бывшего директора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к четырем годам колонии общего режима. Заседание суда прошло в среду.

Сорочинскому также запретили занимать руководящие должности в течение трех лет после отбытия наказания. Бывшего директора по финансам «Ленэнерго» Дениса Слепова приговорили к трем годам колонии.

По версии следствия с апреля 2013 года по январь 2015 года Сорочинский и Слепов разместили на банковских счетах в виде вкладов в банк «Таврический» 13 млрд рублей, которые принадлежали «Ленэнерго». Из-за этого «Ленэнерго» не смогла вовремя исполнять обязательства перед другими контрагентами. ПАО выплатила 228 млн рублей. В течение 2015-2035 годов не сможет свободно распоряжаться более 10 млрд рублей на счетах в «Таврическом».

По материалам: interfax.ru
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