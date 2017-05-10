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10.05.17 / 12:26 Новости / Россия и мир

SpaceX провела испытания ракеты тяжелого класса

Falcon Heavy

SpaceX провела испытанияSpaceX провела испытания центральной части ракеты тяжелого класса Falcon Heavy. Об этом компания рассказала в Twitter в среду.

Огневые испытания стали первыми испытаниями центрального ускорителя первой ступени Falcon Heavy. Тестирование прошло успешно.

Компания планирует запустить Falcon Heavy летом текущего года. Falcon Heavy разработана на основе Falcon 9. SpaceX рассчитывает, что все части Falcon Heavy будут многоразовыми. Ракета тяжелого класса сможет доставить на Марс до 54 тонн груза.

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