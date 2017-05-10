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10.05.17 / 19:46 Новости / Россия и мир

Вторые «Стражи Галактики» собрали в России более 1 млрд рублей

За уик-энд с учетом выходных 8 и 9 мая

стражи галактикиФильм «Стражи Галактики. Часть 2» уже собрал в России более 1 млрд рублей. Об этом в среду рассказали в Walt Disney Company.

Бокс-офис подсчитали, учитывая праздничные дни 8 и 9 мая. С четверга 4 мая по воскресенье 7 мая фильм собрал в России 728 млн рублей.

«Стражи Галактики» снят на студии Marvel. В главных ролях – Крис Пратт, Зои Салдана, а также Сильвестр Сталлоне. В озвучке участвовали актеры Вин Дизель и Брэдли Купер. Бюджет фильма равен $200 млн.

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