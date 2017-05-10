Telegram запустил звонки в десктопных версиях Для Windows, macOS и Linux

Telegram запустил звонки в версиях для Windows, macOS и Linux. Обновленное приложение появилось на сайте Telegram в среду.

Приложение доступно в альфа-версии. В компании предупредили, что приложение может работать нестабильно.

Telegram добавил функцию аудиозвонков в конце марта. Новая услуга стала доступна для жителей России в апреле. Разговоры защищены шифрованием, в настройках пользователи могут выбрать ограничить число лиц, которым доступны звонки конкретному пользователю. Звонки доступны в приложениях для Android и iOS.