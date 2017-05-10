В Томской области в сгоревшем автомобиле обнаружили тела трех человек СК возбудил уголовное дело

В сгоревшем автомобиле в Томской области обнаружили тела трех погибших. Об этом в среду заявили в региональном СК РФ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящий момент специалисты сумели установить личности всех трех мужчин.

Пожарные нашли тела погибших двумя днями ранее при тушении легкового автомобиля. Машина находилась на трассе недалеко от села Новосельцево.

Ранее в Томске произошло возгорание в заброшенном деверянном здании в районе Черемошники. По информации МЧС, в результате пожара 2 мая погиб мужчина.