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10.05.17 / 09:15 Новости / Общество / Россия и мир

В Томской области в сгоревшем автомобиле обнаружили тела трех человек

СК возбудил уголовное дело

Уголовный кодексВ сгоревшем автомобиле в Томской области обнаружили тела трех погибших. Об этом в среду заявили в региональном СК РФ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящий момент специалисты сумели установить личности всех трех мужчин.

Пожарные нашли тела погибших двумя днями ранее при тушении легкового автомобиля. Машина находилась на трассе недалеко от села Новосельцево.

Ранее в Томске произошло возгорание в заброшенном деверянном здании в районе Черемошники. По информации МЧС, в результате пожара 2 мая погиб мужчина.

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