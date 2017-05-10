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10.05.17 / 18:35 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ обнаружил недостачу наличных на 1,7 млрд рублей в «Торговом городском банке»

У него отозвали лицензию 13 марта

Торговый городской банк

Фото АБН

Временная администрация «Торгового городского банка», направленная ЦБ РФ, обнаружила недостачу наличных средств в кредитно-финансовой организации в размере 1,7 млрд рублей. Об этом в Центробанке рассказали в среду.

Кроме того, в кассе не хватает $6,7 млн и 1 млн евро. Также перед тем, как лишиться лицензии, банк выдал кредиты на сумму более 600 млн рублей.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у банка 13 марта. Отрицательный капитал кредитно-финансовой организации составил 6,06 млрд рублей. «Торговый городской банк» занимал 231 место в банковской системе России. ЦБ обвинил банк в высокорискованной кредитной политике.

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