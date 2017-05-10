Встреча Трампа и Лаврова длилась 40 минут Переговоры прошли в закрытом режиме

Встреча президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова продлилась 40 минут. Переговоры состоялись в среду.

Отметим, переговоры прошли в закрытом режиме. Встреча прошла в Белом доме в Вашингтоне.

Лавров подчеркнул, что во время переговоров не обсуждали санкции против российских дипломатов, введенные администрацией предыдущего президента США Бараком Обамой. Трамп и Лавров говорили о сирийском конфликте и изменении политической ситуации после ударов США по этой стране. Лавров отметил, что диалог двух стран в настоящий момент лишен идеологизированности, присущей администрации Обамы.

Переговоры прошли в рамках трехдневного рабочего визита Лаврова в США. До этого он встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Эта встреча длилась полтора часа. После нее ни Лавров, ни Тиллерсон отвечать на вопросы журналистов не стали. Ранее 2 мая прошли телефонные переговоры президентов двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.