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10.05.17 / 18:46 Новости / Политика / Россия и мир

Встреча Трампа и Лаврова длилась 40 минут

Переговоры прошли в закрытом режиме

Трамп ЛавровВстреча президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова продлилась 40 минут. Переговоры состоялись в среду.

Отметим, переговоры прошли в закрытом режиме. Встреча прошла в Белом доме в Вашингтоне.

Лавров подчеркнул, что во время переговоров не обсуждали санкции против российских дипломатов, введенные администрацией предыдущего президента США Бараком Обамой. Трамп и Лавров говорили о сирийском конфликте и изменении политической ситуации после ударов США по этой стране. Лавров отметил, что диалог двух стран в настоящий момент лишен идеологизированности, присущей администрации Обамы.

Переговоры прошли в рамках трехдневного рабочего визита Лаврова в США. До этого он встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Эта встреча длилась полтора часа. После нее ни Лавров, ни Тиллерсон отвечать на вопросы журналистов не стали. Ранее 2 мая прошли телефонные переговоры президентов двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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