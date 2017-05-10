В Москве нашли клад времен Ивана Грозного Археологи обнаружили десять монет в шахматной фигуре

В Москве нашли клад, датируемый серединой XVI века. Об этом в среду сообщили на официальном сайте мэра города.

Ученые обнаружили шахматную фигуру слона, в которой были спрятаны десять монет ручной чеканки. Исследователи выяснили, что монеты отчеканены примерно в 30-40-е годы XVI века.

Общая сумма найденных монет составила пять копеек. Ученые очистили монеты и покрыли специальным составом.

Клад был обнаружен в ходе работ по программе «Моя улица». Основной этап программы начался в середине апреля. Раннее в ходе работ археологам удалось обнаружить «слух» у Китайгородской стены. Проход был построен, по оценкам ученых, середине 30-х годов XVI века.