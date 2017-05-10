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10.05.17 / 01:46 Новости / Политика / Россия и мир

Более 200 журналистов пострадали в ходе антиправительственных акций в Венесуэле

С начала апреля

венесуэла joinfo.ua _С начала апреля текущего года в ходе антиправительственных акций в Венесуэле пострадали не менее 219 журналистов. Об этом накануне заявили в национальной подкомиссии по делам СМИ.

Глава подкомиссии Бьяджо Пильер сообщил, что правительство прибегает к насильственным мерам по отношению к прессе и не позволяет ей рассказать правду об акциях протеста. По словам главы, подкомиссия направила соответствующий доклад в национальные и международные организации.

Антиправительственные акции протеста в стране продолжаются с начала апреля. Ситуация обострилась после решения президента Мадуро созвать Конституционную ассамблею, которая может вносить изменения в основной закон страны.

Всего с начала манифестаций число пострадавших составляет около тысячи человек. По официальным данным, 37 участников погибли, несколько сотен прибывают под стражей.

По материалам: tass.ru
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