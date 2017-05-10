Власти Чехии распорядились задержать лидера арт-группы «Война»

Власти Чехии выдали ордер на арест лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Об этом в прокуратуре страны сообщили в среду.
По словам представителя ведомства Штепнки Зенкловы, Воротников трижды не являлся на допрос и отсутствовал по адресу, который он предоставил суду. В настоящее время полиция ищет Воротникового.
Напомним, с 2011 года Воротников разыскивается Интерполом по запросу России. В РФ его обвиняют в «Применении насилия в отношении представителя власти» и «Оскорблении представителя власти». Олега Воротникового задержали в Правге при проверке документов.
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