Власти Чехии распорядились задержать лидера арт-группы «Война» Из-за того, что он не являлся на допрос

Власти Чехии выдали ордер на арест лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Об этом в прокуратуре страны сообщили в среду.

По словам представителя ведомства Штепнки Зенкловы, Воротников трижды не являлся на допрос и отсутствовал по адресу, который он предоставил суду. В настоящее время полиция ищет Воротникового.

Напомним, с 2011 года Воротников разыскивается Интерполом по запросу России. В РФ его обвиняют в «Применении насилия в отношении представителя власти» и «Оскорблении представителя власти». Олега Воротникового задержали в Правге при проверке документов.