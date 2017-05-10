Банк ВТБ установил для ГК «Петрович» кредитный лимит в размере 2 млрд рублей Сроком до пяти лет

Банк ВТБ установил кредитный лимит группе компаний «Петрович» в сумме более 2 млрд рублей. Об этом в кредитно-финансовой организации рассказали в среду.

В рамках лимита компаниям группы предоставят заемные средства сроком до пяти лет. Кредиты могут потратить на пополнение оборотных средств и рефинансирование затрат по строительству третьего магазина «Петрович» в Москве на Новорижском шоссе, открытие которого состоялось в марте 2017 года.

Отметим, «Петрович» работает на рынке торговли строительными материалам более 20 лет. У компании работает более 15 гипермаркетов в городах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. В январе 2017 года «Петрович» собирался открыть новый торгово-складской комплекс на Таллинском шоссе. Как писало АБН, его стоимость оценивали в 1,5 млрд рублей.