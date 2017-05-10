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10.05.17 / 00:33 Новости / Россия и мир / Спорт

«Ювентус» вышел в финал Лиги Чемпионов

В полуфинале туринцы победили «Монако»

футболТуринский «Ювентус» обыграл «Монако» и вышел в финал Лиги Чемпионов. Встреча прошла накануне на стадионе «Ювентус стэдиум».

Поединок закончился со счетом 2:1. В первой половине полуфинального матча туринцы забили усилиями Манджукича (33) и Дани Алвеса (44). Во втором тайме гости сумели ответить голом французского нападающего «Монако» Мбаппе (69).

В первом матче 3 апреля «старая синьора» также оказалась сильнее французской команды. Тогда поединок закончился со счетом 2:0.

Финал самого престижного европейского турнира пройдет 3 июня в Кардиффе. Туринцы сыграют с победителем противостояния между мадридскими «Реалом» и «Атлетико».

 

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