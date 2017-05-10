«Ювентус» вышел в финал Лиги Чемпионов В полуфинале туринцы победили «Монако»

Туринский «Ювентус» обыграл «Монако» и вышел в финал Лиги Чемпионов. Встреча прошла накануне на стадионе «Ювентус стэдиум».

Поединок закончился со счетом 2:1. В первой половине полуфинального матча туринцы забили усилиями Манджукича (33) и Дани Алвеса (44). Во втором тайме гости сумели ответить голом французского нападающего «Монако» Мбаппе (69).

В первом матче 3 апреля «старая синьора» также оказалась сильнее французской команды. Тогда поединок закончился со счетом 2:0.

Финал самого престижного европейского турнира пройдет 3 июня в Кардиффе. Туринцы сыграют с победителем противостояния между мадридскими «Реалом» и «Атлетико».