СМИ: Премьером Южной Кореи станет губернатор провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ену

Новым премьер-министром страны станет 65-летний губернатор провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ену. Об этом в среду сообщили источники из окружения Мун Чжэ Ина.

Официально новый состав правительства и администрации новоизбранного президента Мун Чжэ Ин представит вечером в среду после инаугурации. Процедура пройдет в Национальном собрании – парламенте государства, передает агентство Ренхап.

Ранее Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового главы государства. По данным ЦИК, за 64-летнего демократа проголосовали 13,4 млн человек (более 41% всех голосов).

Граждане Южной Кореи выбирают президента раз в пять лет. Особенностью государственной системы управления республики является отсутствие возможности у президента избираться более чем на один срок.