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10.05.17 / 04:17 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Премьером Южной Кореи станет губернатор провинции Чолла-Намдо

Ли Нак Ену

Фото Новости Приднестровья

Фото Новости Приднестровья

Новым премьер-министром страны станет 65-летний губернатор провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ену. Об этом в среду сообщили источники из окружения Мун Чжэ Ина.

Официально новый состав правительства и администрации новоизбранного президента Мун Чжэ Ин представит вечером в среду после инаугурации. Процедура пройдет в Национальном собрании – парламенте государства, передает агентство Ренхап.

Ранее Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового главы государства. По данным ЦИК, за 64-летнего демократа проголосовали 13,4 млн человек (более 41% всех голосов).

Граждане Южной Кореи выбирают президента раз в пять лет. Особенностью государственной системы управления республики является отсутствие возможности у президента избираться более чем на один срок.

По материалам: yonhapnews.co.kr
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