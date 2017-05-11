В начале мая поезда «Аэроэкспресса» перевезли 350 тыс. пассажиров Пассажиропоток вырос на 3,4%

С 28 апреля по 9 мая поезда «Аэроэкспресса» перевезли почти 350 тыс. пассажиров. Об этом в четверг сообщили в компании.

«Аэроэкспресс» нарастил пассажиропоток на 3,4% год к году. Самым популярным направлением стал маршрут от Павелецкого вокзала до аэропорта «Домодедово». Им воспользовались более 145 тыс. человек. Пассажиропоток на Шереметьевском направлении составил 137 509 человек. На маршруте «Киевский вокзал – аэропорт Внуково» зафиксировали 66 543 пассажира.

Напомним, также с 5 по 9 мая «Аэроэкспресс» бесплатно перевозил пассажиров – ветеранов Великой Отечественной войны. Им, а также сопровождающим давали места в бизнес-классе. Всего за это время «Аэроэкспрессами» воспользовались 157 ветеранов и 70 сопровождающих. Отметим, билет на «Аэроэкспресс» стоит 500 рублей в один конец. Пассажир получает скидку 80 рублей, если покупает билет через мобильное приложение.